Ricerca | scoperte molecole che bloccano trasmissione malaria | studio Iss-Irbm-Cnr

Milano, 8 giu. (Adnkronos Salute) - Nuove molecole che bloccano la trasmissione del parassita della malaria sono state identificate grazie a una collaborazione tra l'Istituto superiore di sanità, l'Irbm di Pomezia e il Centro nazionale ricerche. Lo studio, condotto combinando metodi innovativi e pubblicato su 'Communications Biology', rappresenta il "primo passo per sviluppare nuovi farmaci" con l'obiettivo di "eliminare questa grave malattia infettiva", riferiscono dall'Iss. Rispondendo all'indicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, di attaccare il plasmodio della malaria su più fronti - spiegano dall'Istituto - gli scienziati hanno collaborato negli ultimi anni alla Ricerca di nuove molecole capaci di bloccare la ...

