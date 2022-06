Repubblica e Orban: “Come sta il mio amico Berlusconi?”. L’imbarazzo di Gravina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Italia-Ungheria ieri sera (2-1) è stata anche la presenza del premier ungherese di destra Viktor Orban noto per le sue posizioni sovraniste nonché omofobe, da alcuni definito il piccolo Putin. Repubblica scrive di un imbarazzato presidente della Figc Gabriele Gravina ma onestamente dalla foto non sembra. «Allora, Come sta il mio amico Berlusconi?». Sorseggia un bicchiere di vino rosso Viktor Orbán, dallo sky box che domina, si fa per dire, l’arena di Cesena. (…) Nella sala con vetrata vista campo, quella battuta su Berlusconi ha fatto scendere qualche istante di imbarazzato gelo. Repubblica racconta che Orban ha scelto Massimo Agostini detto il Condor Come fotografo per farsi immortalare con un simpatizzante. Accanto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Italia-Ungheria ieri sera (2-1) è stata anche la presenza del premier ungherese di destra Viktornoto per le sue posizioni sovraniste nonché omofobe, da alcuni definito il piccolo Putin.scrive di un imbarazzato presidente della Figc Gabrielema onestamente dalla foto non sembra. «Allora,sta il mio?». Sorseggia un bicchiere di vino rosso Viktor Orbán, dallo sky box che domina, si fa per dire, l’arena di Cesena. (…) Nella sala con vetrata vista campo, quella battuta suha fatto scendere qualche istante di imbarazzato gelo.racconta cheha scelto Massimo Agostini detto il Condorfotografo per farsi immortalare con un simpatizzante. Accanto ...

