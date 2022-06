Renzi vede nero per il M5S: “Non arrivano vivi alle elezioni del 2023” (Di mercoledì 8 giugno 2022) I Cinque Stelle come male assoluto. Come iperbole della politica declinata all'improvvisazione. Il simbolo di una fase storica che sta giungendo al suo termine. Matteo Renzi accatta frontalmente i Grillini ed usa parole di immediata comprensione, avulse da qualsiasi tentativo dialettico di mediazione. “Torino è una città che dimostra che i grillini dopo che li hai provati li eviti, è un dato di fatto, è successo a Torino, a Roma, al governo nazionale, a Parma è successo in partenza”. Il nativo di Rignano, durante la tappa piemontese del suo tour di presentazione del libro “Il Mostro”, ha ribadito il proprio scetticismo sull'alleanza nel campo democratico. “Credete davvero che i Cinque Stelle arrivino vivi alle elezioni del 2023, non vedete che litigano tutti i giorni”. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) I Cinque Stelle come male assoluto. Come iperbole della politica declinata all'improvvisazione. Il simbolo di una fase storica che sta giungendo al suo termine. Matteoaccatta frontalmente i Grillini ed usa parole di immediata comprensione, avulse da qualsiasi tentativo dialettico di mediazione. “Torino è una città che dimostra che i grillini dopo che li hai provati li eviti, è un dato di fatto, è successo a Torino, a Roma, al governo nazionale, a Parma è successo in partenza”. Il nativo di Rignano, durante la tappa piemontese del suo tour di presentazione del libro “Il Mostro”, ha ribadito il proprio scetticismo sull'anza nel campo democratico. “Credete davvero che i Cinque Stelle arrivinodel, nonte che litigano tutti i giorni”. ...

