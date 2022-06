Regina Elisabetta, il significato nascosto dell’abito verde indossato per il Giubileo di platino (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il principe Filippo è sempre nel cuore della Regina Elisabetta. Quello appena conclusosi nel Regno Unito è stato un weekend di grandi festeggiamenti, ma per la sovrana è stato anche il primo Giubileo senza il compianto marito, scomparso nell’aprile 2021 all’età di 99 anni. La monarca più longeva della storia inglese ha fatto di tutto per tenere vivo il suo ricordo, ne è prova l’outift scelto domencia per i saluti conclusivi. Un po’ a sorpresa Elisabetta è apparsa al balcone di Buckigham Palace con un abito e un cappotto di Stewart Parvin di colore verde brillante, chiaro omaggio al duca di Edimburgo. Il verde infatti era la nuance preferita del marito, che in una tonalità più scura soprannominata appunto “Edinburgh Green” lo indossava spesso. Dello stesso colore erano le sue auto e le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il principe Filippo è sempre nel cuore della. Quello appena conclusosi nel Regno Unito è stato un weekend di grandi festeggiamenti, ma per la sovrana è stato anche il primosenza il compianto marito, scomparso nell’aprile 2021 all’età di 99 anni. La monarca più longeva della storia inglese ha fatto di tutto per tenere vivo il suo ricordo, ne è prova l’outift scelto domencia per i saluti conclusivi. Un po’ a sorpresaè apparsa al balcone di Buckigham Palace con un abito e un cappotto di Stewart Parvin di colorebrillante, chiaro omaggio al duca di Edimburgo. Ilinfatti era la nuance preferita del marito, che in una tonalità più scura soprannominata appunto “Edinburgh Green” lo indossava spesso. Dello stesso colore erano le sue auto e le ...

