Referendum, Salvini: "C'è alleanza tra politici, stampa e toghe di sinistra perché giustizia non cambi" (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – "E' vergognosa la censura che stanno subendo i Referendum da televisioni, giornali, radio. Sembra un'alleanza di politici di sinistra, giornalisti di sinistra, magistrati di sinistra affinché la giustizia non cambi per nulla". Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Narni (Terni), a sostegno di Cecilia Cari, candidata sindaca del centrodestra. "Il treno della giustizia passa domenica", ha sottolineato il leader della Lega, rimarcando la "scorrettezza" per cui "ricordo che si è sempre votato anche lunedì, guarda caso a questo giro si vota solo domenica, a scuole chiuse e con 40° all'ombra". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

