Referendum giustizia, cosa si vota? Ecco tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno 2022 chiama ancora una volta tutti gli italiani alle urne per esprimere il proprio voto tramite il “sì” o il “no”: ma per che cosa si vota? Ecco tutte le cose che bisogna sapere per arrivare preparati. Esattamente come nelle precedenti tornate elettorali, anche quella imminente vede tutti i cittadini italiani con diritto di voto avere la possibilità di recarsi alle urne, dalle ore 7 alle ore 24, per esprimere la propria preferenza in merito al tema della giustizia. Sul piatto ci sono cinque quesiti referendari. Andiamo a vedere di che cosa parlano. fonte foto: AdobeStockIn tutta Italia si voterà per cinque Referendum il 12 giugno 2022, mentre solo alcuni comuni ... Leggi su chenews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilsulladi domenica 12 giugno 2022 chiama ancora una volta tutti gli italiani alle urne per esprimere il proprio voto tramite il “sì” o il “no”: ma per chesitutte le cose che bisognaper arrivare preparati. Esattamente come nelle precedenti tornate elettorali, anche quella imminente vede tutti i cittadini italiani con diritto di voto avere la possibilità di recarsi alle urne, dalle ore 7 alle ore 24, per esprimere la propria preferenza in merito al tema della. Sul piatto ci sono cinque quesiti referendari. Andiamo a vedere di cheparlano. fonte foto: AdobeStockIn tutta Italia si voterà per cinqueil 12 giugno 2022, mentre solo alcuni comuni ...

Advertising

fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - elio_vito : Avevo firmato i referendum sulla giustizia (ho firmato come faccio sempre per tutti i referendum pure per quelli pu… - fattoquotidiano : Referendum giustizia, Salvini: “Spacciatori liberi se vince il sì? Per reati gravi la custodia resta”. Ma è falso:… - Noiconsalvini : La sinistra boicotta i Referendum sulla Giustizia. Giuseppina Rubinetti (Fondazione Einaudi): “Non votare è sbaglia… - Noiconsalvini : REFERENDUM, #SALVINI: 'C'È ALLEANZA TRA POLITICI, STAMPA E TOGHE DI SINISTRA PERCHÉ GIUSTIZIA NON CAMBI' -