LaStampa : Kiev: “Il mio Maksym rapito dai russi, il mondo mi aiuti a ritrovarlo” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rapito dai russi a 16 anni, era rimasto vicino al nonno morente. L'appello del padre, funzionario militare dell'Ucrain… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Kiev: “Il mio Maksym rapito dai russi, il mondo mi aiuti a ritrovarlo” - EugenioCardi : RT @ilmessaggeroit: Rapito dai russi a 16 anni, era rimasto vicino al nonno morente. L'appello del padre, funzionario militare dell'Ucrain… - gercci1 : RT @ilmessaggeroit: Rapito dai russi a 16 anni, era rimasto vicino al nonno morente. L'appello del padre, funzionario militare dell'Ucrain… -

...cui i russi avrebbero arrestato ealmeno 11 dipendenti della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Situata nella località di Enerhodar, si tratta della centrale più grande d'Europa, occupata... Rapito dai russi a 16 anni in Ucraina: era rimasto vicino al nonno morente. Il padre: «Ora liberatelo» Si chiama Vlad, è ucraino e ha 16 anni: da 61 giorni è ostaggio dei russi. Era stato catturato perché non aveva voluto abbandonare il nonno morente. Ora ...Si chiama Vlad, è ucraino e ha 16 anni: da 61 giorni è ostaggio dei russi. Era stata catturato perché non aveva voluto abbandonare il nonno morente.