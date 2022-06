Raoul Bova, avete mai visto la casa dell’amatissimo attore? Incantevole (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ la casa dell’amatissimo attore Raoul Bova e ci vive insieme alla sua splendida compagna, l’avete mai vista? Davvero Incantevole! E’ l’attore più amato nel panorama artistico italiano. Sulla cresta dell’onda, Raoul Bova fino a poche settimane fa ci ha tenuti incollati allo schermo con due fiction che si sono rivelate di enorme successo. Don L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ lae ci vive insieme alla sua splendida compagna, l’mai vista? Davvero! E’ l’più amato nel panorama artistico italiano. Sulla cresta dell’onda,fino a poche settimane fa ci ha tenuti incollati allo schermo con due fiction che si sono rivelate di enorme successo. Don L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Alessan67416970 : RT @RaiUno: ?? Con Raoul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini, #TornoIndietroECambioVita è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su R… - CiccioniSe : RT @RaiUno: ?? Con Raoul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini, #TornoIndietroECambioVita è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su R… - Gabriel85766922 : @RaiUno Già c’è troppo raoul bova in giro per le reti ,per i miei gusti in questo periodo - KerenTzalul : RT @RaiUno: ?? Con Raoul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini, #TornoIndietroECambioVita è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su R… - RaiUno : ?? Con Raoul Bova, Ricky Memphis e Giulia Michelini, #TornoIndietroECambioVita è ora in onda su Rai1 e in diretta st… -