Rai, togliete il Cavallo e mettete il Gattopardo: le "nuove" nomine riguardano solo i soliti noti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ai tempi in cui era Veltroni a decidere gli assetti in Rai, per commentare il balletto intorno alle poltrone di comando di tiggì, reti e strutture, si usava l'espressione "giro di Valter". Da allora è cambiato il musicante, ma non la musica. E lo spartito continua a prevedere avvicendati, rimossi e rimessi. Prova ne sia l'odierna decisione del Consiglio d'amministrazione, convocato per valutare ed approvare il pacchetto di nomine proposto dall'amministratore delegato Carlo Fuortes. Qualcosa, però, dev'essersi inceppato nel meccanismo interno tradizionalmente preposto alla lottizzazione delle cariche e degli incarichi. Ne fa fede il risultato di 5 a 2 (in luogo della consueta unanimità) scaturito al termine della riunione. Giro di valzer tra le direzioni Approfondimento, Tg3 e Day Time Contro hanno infatti votato Riccardo Laganà, consigliere eletto in rappresentanza ...

