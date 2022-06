Rafa Nadal in stampelle: nuovo trattamento per il piede sinistro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rafa Nadal è in stampelle dopo la vittoria del 14esimo Roland Garros. Ripreso dalle telecamere di ‘La Sexta’ a Barcellona per una visita con il dottor Cotorro, il fuoriclasse si è fermato per firmare autografi ai fan. Nadal è alle prese con le terapie per curare il piede sinistro dolorante, a causa della sindrome di Muller-Weiss. Ha iniziato un nuovo trattamento per risolvere un problema che mette a rischio la carriera. Non ha ancora annunciato se parteciperà a Wimbledon, al via il prossimo 27 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022)è indopo la vittoria del 14esimo Roland Garros. Ripreso dalle telecamere di ‘La Sexta’ a Barcellona per una visita con il dottor Cotorro, il fuoriclasse si è fermato per firmare autografi ai fan.è alle prese con le terapie per curare ildolorante, a causa della sindrome di Muller-Weiss. Ha iniziato unper risolvere un problema che mette a rischio la carriera. Non ha ancora annunciato se parteciperà a Wimbledon, al via il prossimo 27 giugno. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Matteo come noi: ha finito gli aggettivi per Rafa ?? #Berrettini | #Nadal | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : Ancora Rafa, sempre Rafa ?? #RolandGarros | #Nadal | #EurosportTENNIS - LiaCapizzi : Più forte di tutto, soprattutto del dolore. L'ammirazione per la leggenda Nadal, la stima per la sua tenacia, il ri… - DjokerSA : RT @Eurosport_IT: Duro attacco di Guillaume Martin a Rafa Nadal ?? #Nadal | #Martin | #Tennis - CorriereUmbria : Rafa Nadal con le stampelle, il video che va venire i brividi. A Barcellona per una visita. Wimbledon a rischio… -