Rabbino capo Mosca ha lasciato la Russia: "Rifiuta di sostenere guerra" (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, ha lasciato la Russia due settimane dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, a causa delle pressioni ricevute per sostenere la campagna militare. Lo ha reso noto oggi la nuora, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt, moglie del figlio del Rabbino, Benjamin. Goldschmidt, ha scritto Avital, "si è Rifiutato" di sostenere la guerra. Ma non ha potuto dire altro, nel timore di mettere in difficoltà la comunità ebraica russa, che conta 500mila persone. Il Rabbino è prima approdato in Ungheria, insieme alla moglie Dara Goldschmidt, per raccogliere fondi per i profughi ucraini, e poi si è trasferito in Israele. "Ora sono in esilio dalla comunità

