Quale futuro per la Stazione spaziale internazionale. Il live talk di Airpress (Di mercoledì 8 giugno 2022) La presenza umana oltre l'atmosfera sta rapidamente cambiando forma. Si avvicina infatti la messa in servizio della prima Stazione spaziale commerciale, con la società texana Axiom Space, che a partire dal 2024 comincerà a collegare i propri moduli pressurizzati al Nodo 2 della Stazione spaziale internazionale, i quali poi nel 2031, data di pensionamento dell'Iss, si staccheranno diventando la prima infrastruttura orbitale commerciale completamente autonoma. E in questa ambiziosa iniziativa parteciperà anche l'Italia, grazie al memorandum d'intesa per rafforzare la collaborazione tra il nostro Paese e la società texana sulla futura Stazione commerciale siglato il 20 aprile dal ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, e dal ceo di Axiom, Michael Suffredini. Dunque quali ...

