“Prima vacanza insieme”. Diletta Leotta non si nasconde più: è lui il nuovo bellissimo fidanzato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli. Per la Prima volta in assoluto, i due hanno deciso di concedersi una meravigliosa vacanza di coppia che ha ufficializzato definitivamente la loro relazione sentimentale. I due sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Hanno probabilmente pensato di non essere visti, avendo comunque mascherine Prima di salire su un aereo, e un look non facilmente riconoscibile. Invece sono stati identificati subito. Dunque, Diletta Leotta e il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli sono stati fotografati alla luce del sole. Intanto, alcuni mesi fa il settimanale Vero Tv ha fatto sapere che Diletta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)e ilGiacomo Cavalli. Per lavolta in assoluto, i due hanno deciso di concedersi una meravigliosadi coppia che ha ufficializzato definitivamente la loro relazione sentimentale. I due sono stati beccati dai paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Hanno probabilmente pensato di non essere visti, avendo comunque mascherinedi salire su un aereo, e un look non facilmente riconoscibile. Invece sono stati identificati subito. Dunque,e ilGiacomo Cavalli sono stati fotografati alla luce del sole. Intanto, alcuni mesi fa il settimanale Vero Tv ha fatto sapere che...

