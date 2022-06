(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) -lacon un. Dodici anni faha scritto la storia dei crossover compatti facendoli diventare un vero e proprio status, oggiHybrid continua il successo aggiungendo un nuovo propulsorein grado di fornire alte prestazioni con emissioni e consumi assolutamente ridotti. "Oggipresenta la versione ibrida didove esternamente si evidenziano delle importanti novità in termini di stile come il nuovo logo posto all'esterno sullagriglia e i cerchi che sono più importanti a beneficio anche dei consumi", sottolinea la Direttrice della Comunicazione di ...

Advertising

TV7Benevento : Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido - - italiaserait : Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido - ledicoladelsud : Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido - fisco24_info : Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido: (Adnkronos) - Presentata la nuova Nissan Juke con un inedit… - LocalPage3 : Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido -

Adnkronos

...Ieri negli USA è statala proposta di legge bipartisan sulle crypto delle senatrici Cynthia Lummis e Kirsten Gillibrand. Summary Le senatrici Lummis e Gillibrand presentano la...... anche se non è in questi termini che la misura è. La riforma dell'Ets riguarda ... quando la Commissione europea dovrebbe presentare uno studio d'impatto e unaproposta legislativa in ... Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido I dati presentati da Accenture e da AIFI dimostrano come le aziende ... e un reciproco scambio di competenze ed esperienze tra le società controllanti e le nuove imprese. È un percorso che facciamo ...La collezione HOME d'ispirazione Seventies, un periodo intenso e coinvolgente che ha visto nascere i nuovi movimenti culturali contaminando abbigliamento e accessori, è un vero e proprio must-have. La ...