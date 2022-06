Premio di Risultato per i lavoratori, le precisazioni della Uiltrasporti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Uiltrasporti. La Uil Trasporti Av/Bn nella persona del segretario generale aggiunto Cosimo Pagliuca, a seguito del comunicato stampa, apparso sulle pagine locali di oggi, si vede costretto, suo malgrado, a fare una serie di precisazioni. La Uil Trasporti unitamente ai suoi delegati RSA, presso l’Asia spa, a seguito dell’assemblea dei lavoratori, ha raccolto il consenso unanime degli stessi a confermare l’attuale Premio di Risultato fino ad ottobre, in attesa dell’omologazione del nuovo CCNL al fine di dar corso ad una contrattazione triennale che dovrà concludersi entro il corrente anno. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che tutti i lavoratori aventi diritto hanno effettuato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa. La Uil Trasporti Av/Bn nella persona del segretario generale aggiunto Cosimo Pagliuca, a seguito del comunicato stampa, apparso sulle pagine locali di oggi, si vede costretto, suo malgrado, a fare una serie di. La Uil Trasporti unitamente ai suoi delegati RSA, presso l’Asia spa, a seguito dell’assemblea dei, ha raccolto il consenso unanime degli stessi a confermare l’attualedifino ad ottobre, in attesa dell’omologazione del nuovo CCNL al fine di dar corso ad una contrattazione triennale che dovrà concludersi entro il corrente anno. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che tutti iaventi diritto hanno effettuato ...

