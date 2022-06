Povera Italia | arriva pure la Nazionale delle obese

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Medvedev è fuori di testa e non ha capito niente: l’Occidente non è degenerato, è rincoglionito; è fottuto, come diceva Franz di Ciccio a Jerry Calà – ed erano i primi anni Ottanta, figurati adesso. Adesso che viene fuori l’ennesima trovata da manicomio, ma guai a dirlo, si passa per pazzi: lana Curvy Calcio, fondata da Francesca Angelo da Corsico, in provincia di Milano, e dall’allenatore Moreno Buccianti. Le motivazioni sembrano uscite dall’intersituazionista: “Vogliamo sfatare lo stereotipo secondo cui le donne curvy non amano fare attività fisica e non si curano di se stesse – dichiara Francesca Angelo – Con la nostra grinta dimostreremo che invece siamo sempre pronte a migliorarci. Curvy sì, ma in salute”. Ecco, brave, come diceva Maurizio Ferrini. Ma santo cielo, ma che bisogno c’è? Chiaro, poi ciascuno ...