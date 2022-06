Portoferraio: accoltella per gelosia barista al lavoro. Arrestata per tentato omicidio (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'avrebbe accoltellata per gelosia, cioè per presunte attenzioni che la barista avrebbe avuto nei confronti del suo compagno. E' successo all'Elba, nel centro di Portoferraio (Livorno). La donna è stata subito rintracciata e Arrestata dai carabinieri per tentato omicidio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'avrebbeta per, cioè per presunte attenzioni che laavrebbe avuto nei confronti del suo compagno. E' successo all'Elba, nel centro di(Livorno). La donna è stata subito rintracciata edai carabinieri perL'articolo proviene da Firenze Post.

