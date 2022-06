Porta di Roma: shopping “gratis” al centro commerciale, 18enne nei guai (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha provato ad uscire con della merce trafugata da un negozio del centro commerciale Porta di Roma ma è stato pizzicato da un vigilantes. Quest’ultimo, dopo averlo notato, ha seguito il taccheggiatore fino oltre le barriere dopodiché lo ha fermato. In suo aiuto è intervenuto anche un poliziotto libero dal servizio che si trovava lì in quel momento. Il malvivente quindi, un ragazzo di 18 anni, è stato quindi arrestato. Ora dovrà rispondere di rapina impropria. I fatti ieri sera, martedì 7 giugno 2022, intorno alle 20.00. Follia alle Porta di Roma, drogato minaccia i passanti poi aggredisce i poliziotti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ha provato ad uscire con della merce trafugata da un negozio deldima è stato pizzicato da un vigilantes. Quest’ultimo, dopo averlo notato, ha seguito il taccheggiatore fino oltre le barriere dopodiché lo ha fermato. In suo aiuto è intervenuto anche un poliziotto libero dal servizio che si trovava lì in quel momento. Il malvivente quindi, un ragazzo di 18 anni, è stato quindi arrestato. Ora dovrà rispondere di rapina impropria. I fatti ieri sera, martedì 7 giugno 2022, intorno alle 20.00. Follia alledi, drogato minaccia i passanti poi aggredisce i poliziotti su Il Corriere della Città.

Advertising

Giorgiolaporta : Vuoi sederti in Piazza del Popolo da #Canova col cameriere che ti porta il cappuccino al tavolo e pretendi di pagar… - CorriereCitta : Porta di Roma: shopping “gratis” al centro commerciale, 18enne nei guai - CarloP70869199 : @MercatoAsRoma1 @MaggicaaRoma Ma serve alla Roma uno che vede la porta così bene. La Roma in questo campionato appe… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, mutilavano i corpi al cimitero di Prima Porta: 13 seppellitori #Ama vanno a processo - WinterfellASR : RT @DublinRoma: In pratica: Hanno atteso #Dzeko per anni L’hanno preso ormai 35enne Dzeko lascia la Roma senza vincere Va all’Inter dove vi… -