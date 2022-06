Politano via da Napoli, Bernardeschi un affare solo economico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è sempre più caldo, con Cristiano Giuntoli che deve riuscire a gestire molte trattative, tra cessioni, rinnovi di contratto e nuovi acquisti. Un tour de force ed il calciomercato non è nemmeno cominciato. Tra le questioni a tenere banco in casa Napoli è quella di Matteo Politano che pensa alla cessione, con Federico Bernardeschi che può essere il suo sostituto. Nelle idee della società partenopea si fa strada la possibilità di vendere Politano a 20 milioni di euro e prendere su quella fascia un giocatore a parametro zero. Operazione che a livello economico può sembrare vantaggiosa per De Laurentiis. Ma fortunatamente il calcio non è fatto solo di cifre, numeri e bilanci, ma anche di tecnica, tattica e qualità. Da questo punto di vista ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il calciomercato delè sempre più caldo, con Cristiano Giuntoli che deve riuscire a gestire molte trattative, tra cessioni, rinnovi di contratto e nuovi acquisti. Un tour de force ed il calciomercato non è nemmeno cominciato. Tra le questioni a tenere banco in casaè quella di Matteoche pensa alla cessione, con Federicoche può essere il suo sostituto. Nelle idee della società partenopea si fa strada la possibilità di venderea 20 milioni di euro e prendere su quella fascia un giocatore a parametro zero. Operazione che a livellopuò sembrare vantaggiosa per De Laurentiis. Ma fortunatamente il calcio non è fattodi cifre, numeri e bilanci, ma anche di tecnica, tattica e qualità. Da questo punto di vista ...

