Politano l’agente: “C’è discordia con il Napoli, potrebbe raggiungere Gattuso a Valencia. Di Lorenzo e Mario Rui restano” (Di mercoledì 8 giugno 2022) l’agente di Politano, Mario Giuffredi, parla del futuro dell’esterno che con Spalletti non rende al meglio delle proprie possibilità. Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma: “Politano contro l’Ungheria? E’ molto spensierato e forse ora si diverte di più. Già contro lo Spezia mostrò il suo stato di forma, è un periodo molto positivo per lui. Se Politano ha chiesto la cessione? Nell’ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perchè il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022)diGiuffredi, parla del futuro dell’esterno che con Spalletti non rende al meglio delle proprie possibilità.Giuffredi, procuratore tra gli altri di, DiRui, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma: “contro l’Ungheria? E’ molto spensierato e forse ora si diverte di più. Già contro lo Spezia mostrò il suo stato di forma, è un periodo molto positivo per lui. Seha chiesto la cessione? Nell’ultima parte del campionato è stato accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e con Giuntoli perchè il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha ...

Cragno, parla l'agente: 'Abbiamo parlato con il Napoli' Arriva la conferma dell'agente del portiere Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno , ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del ...di giocare" Politano ha chiesto ... Napoli, per Koulibaly potrebbe esserci un'offerta concreta del Barcellona ...ha cambiato repentinamente le cose e l'incontro che ci sarà tra l'...repentinamente le cose e l'incontro che ci sarà tra l'agente e De ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Politano ha ... napolipiu.com Arriva la conferma dell'del portiere Graziano Battistini,del portiere del Cagliari Alessio Cragno , ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del ...di giocare"ha chiesto ......ha cambiato repentinamente le cose e'incontro che ci sarà tra'...repentinamente le cose e'incontro che ci sarà trae De ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIha ... Politano l’agente: “C’è discordia con il Napoli, potrebbe raggiungere Gattuso a Valencia...