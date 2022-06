Pnrr | Draghi a Regioni | ' governo vi sosterrà incondizionatamente' **

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Voi siete i protagonisti del Piano, voi sarete quelli che questovorrà sostenere e su questo potete contare". Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr, questa mattina a Palazzo Chigi. "Il Pnrr spesso viene visto come un grande documento studiato da Bruxelles - osserva il presidente del Consiglio - Roma dimentica che i progetti vengono dai territori, ogni momento di incontro è un momento di consapevolezza dell'importanza dell'attuazione di questi progetti. D'altronde tocca a voi presentare altri progetti, attuare quelli presentati", quelli firmati oggi sono "di profondo valore strategico per il territorio"-

Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dalgrazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni", ha detto"Il progetto proposto dalla ...Così il premier Marionel suo intervento alla firma a Palazzo Chigi dei primi protocolli per i progetti bandiera delcon le Regioni. .Lo ha detto il premier Mario Draghi ai governatori alla firma dei protocolli per i primi progetti bandiera del Pnrr con le Regioni a Palazzo Chigi. "Il Pnrr - ha osservato Draghi - spesso visto come ...Così il premier Mario Draghi rivolgendosi al governatore pugliese alla cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l’avvio dei progetti bandiera del Pnrr.