**Pnrr: Cingolani, 'hydrogen valley guarda al futuro, in linea con migliori Paesi Ue'** (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - L'accordo sulla cosiddetta hydrogen valley', tra i progetti bandiera firmati oggi a Palazzo Chigi, "ci consente il recupero e il ripristino di territori dismessi, ex siti industriali", di puntare "su nuove tecnologie" per la produzione di idrogeno verde. E' un'ottima notizia che ci mette in linea con i migliori Paesi europei in un settore strategico per il futuro". Lo dice il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo alla cerimonia di firma, a Palazzo Chigi, dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei progetti bandiera del Pnrr.

