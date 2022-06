Pizza Village celebra il decennale | l’evento internazionale sul Lungomare

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Ildi Napoli, ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi,l’edizione del, dal 17 al 26 giugno sulCaracciolo, e prosegue la sua mission di promozione globale della città di Napoli e della regione Campania. A sostenere il format degli organizzatori anche l’amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi e la Regione Campania del presidente Vincenzo De Luca., in soli dieci anni, ha raggiunto prestigiosi traguardi promuovendo l’immagine del nostro territorio e le sue eccellenze in tutto il mondo. Il trionfale percorso, avviato con la prima edizione nel 2011: Nel 2014 ilha dato il via alla più numerosa raccolta di firme nella storia ...