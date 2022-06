Pierluigi Gollini, quale futuro per lui? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non rientrando più nei piani del Tottenham, Pierluigi Gollini deve così tornare a Bergamo, sponda Atalanta. D’altro canto, la Dea non ha bisogno di un estremo difensore, avendo affidato la propria porta a Juan Musso, vera e propria certezza tra i pali e rifacendosi, come seconda opzione, a Marco Sportiello, a sua volta utilizzato per far rifiatare il primo. In più, senza competizioni europee, la compagine atalantina sembra essere a posto così. Pertanto, l’ex portiere degli Spurs aspetta una nuova opportunità che potrebbe giungere dall’Italia. Pierluigi Gollini: le varie opzioni L’acquisto di Fraser Forster da parte del Tottenham apre la strada per l’addio – amaro – del portiere italiano classe ’95, che non ha praticamente mai sfondato con la maglia degli Spurs. Il ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non rientrando più nei piani del Tottenham,deve così tornare a Bergamo, sponda Atalanta. D’altro canto, la Dea non ha bisogno di un estremo difensore, avendo affidato la propria porta a Juan Musso, vera e propria certezza tra i pali e rifacendosi, come seconda opzione, a Marco Sportiello, a sua volta utilizzato per far rifiatare il primo. In più, senza competizioni europee, la compagine atalantina sembra essere a posto così. Pertanto, l’ex portiere degli Spurs aspetta una nuova opportunità che potrebbe giungere dall’Italia.: le varie opzioni L’acquisto di Fraser Forster da parte del Tottenham apre la strada per l’addio – amaro – del portiere italiano classe ’95, che non ha praticamente mai sfondato con la maglia degli Spurs. Il ...

sportli26181512 : Fiorentina: per la porta Gollini o Vicario: La Fiorentina sfoglia la margherita per il portiere: i due nomi caldi,… - iBomberDello00 : ?? Per colmare i possibili addii di #Dragowski e di #Milenkovic, la #Fiorentina starebbe pensando ai nomi di Pierlui… - Spazio_Napoli : ?? In caso di mancato rinnovo di David #Ospina, il #Napoli ha deciso di puntare su uno tra Pierluigi #Gollini e Gugl… - psnapoli : Conclusa l’esperienza al #Tottenham dopo una sola stagione, Pierluigi #Gollini vuole ripartire, a caccia di una nuo… - MalesShirtless : Pierluigi Gollini???????? #Spurs -