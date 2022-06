Piacenza | la candidata del Pd si ispira al Berlusconi del ’94 Meloni | qui bisogna vincere al primo turno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) «Amoe ho sempre fatto del mio meglio per aiutare la mia città e le sue persone. Questa è la comunità che sento mia. Qui c’è la mia casa, quella costruita dai miei nonni a San Lazzaro. Per questo, in un momento così difficile per tutti, ho accettato la candidatura a sindaco». Così laa sindaco diKatia Tarasconi, sostenuta dal centrosinistra a guida Pd, si rivolge in una lettera ai suoi concittadini. Vi ricorda qualcosa? Lo scrittore Gabriele Dadati, piacentino, nota un’affinità con il famoso discorso della discesa in campo di Silvio. Anno 1994. «L’Italia è il Paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita, il mio mestiere d’imprenditore. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa ...

