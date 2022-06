Peschiera del Garda | in Italia scatta la caccia al bianco | ecco quale sarà la prossima aggressione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Vietato cadere nel tranello dei progressisti. Stampa, politici e intellettuali d'area stanno cercando di far passare l'assalto di una decina di ragazze sedicenni di ritorno in treno daland da parte di un'orda di decine di immigrati come sola questione attinente alla violenza dell'uomo sulla donna. Le giovani sono state palpeggiate, intimidite, insultate, accusate di essere «bianche privilegiate» e di fatto sequestrate nelle carrozze per lunghi minuti di panico. Prima si è glissato in ogni modo sull'origine degli aggressori, reduci da un grande raduno abusivo ribattezzato dai partecipanti "Africa rave". Poi la scrittrice Michela Marzano ha ammonito su Repubblica che chi sottolinea che i molestatori erano ragazzi neri «non capisce che in questo modo alimenta l'odio e la violenza e non aiuta a smantellare la cultura dello stupro». Si ringrazia la signora per aver ...