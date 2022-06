Perché Chanel ha sfilato a Firenze (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sfilata di Chanel organizzata alla Leopolda di Firenze, in realtà, non presentava una nuova collezione. Era la replica della Métiers d’Art 2021/2022, andata in scena il 7 dicembre 2021, riproposta in versione itinerante oggi che capi e accessori dall’altissimo tasso di artigianalità arrivano nei negozi. Un savoire-faire che si ricollega bene all’Italia, scelta come destinazione anche Perché molte delle lavorazioni presenti sui capi e sugli accessori dello show arrivano proprio da qui. Le eccellenze italiane di Chanel Chanel infatti tende ad inglobare nella sua catena produttiva le migliori manifatture, acquisendo le migliori aziende da cui si rifornisce storicamente con una doppia operazione che tutela i mestieri antichi e con cui si aggiudica l’esclusività di certe eccellenze. In Italia ... Leggi su amica (Di mercoledì 8 giugno 2022) La sfilata diorganizzata alla Leopolda di, in realtà, non presentava una nuova collezione. Era la replica della Métiers d’Art 2021/2022, andata in scena il 7 dicembre 2021, riproposta in versione itinerante oggi che capi e accessori dall’altissimo tasso di artigianalità arrivano nei negozi. Un savoire-faire che si ricollega bene all’Italia, scelta come destinazione anchemolte delle lavorazioni presenti sui capi e sugli accessori dello show arrivano proprio da qui. Le eccellenze italiane diinfatti tende ad inglobare nella sua catena produttiva le migliori manifatture, acquisendo le migliori aziende da cui si rifornisce storicamente con una doppia operazione che tutela i mestieri antichi e con cui si aggiudica l’esclusività di certe eccellenze. In Italia ...

