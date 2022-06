Per il centrodestra le elezioni comunali sono uno spartiacque verso il 2023

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Si è parlato più delle divisioni che dei candidati e delle città al voto. Ma, in realtà, ilsi presenta in coalizione in 21 dei 26 capoluoghi di provincia al voto e si 'affaccia' con moderata fiducia alledi domenica. In primo luogo, perchè parte da una condizione di vantaggio se si considera che guida già 18 dei 26 capoluoghi; in secondo luogo, perchè conta di vincere al primo turno nelle due principali città al voto, Genova e Palermo. Per la coalizione guidata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, questa tornata elettorale - quasi 900 Comuni al voto per un totale di 8,8 milioni di elettori - appare in discesa rispetto alla precedente, con le sconfitte di Roma e Milano che ancora bruciano. Unoprima dello scoglio delle Regionali d'autunno in Sicilia, in vista delle quali permangono le ...