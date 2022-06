Pellegatti: “Milan, anche il PSG potrebbe inserirsi per Botman” | News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Sven Botman Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Carlo, noto giornalista di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Sven

Advertising

sportli26181512 : Pellegatti: 'Dalla Francia danno come sicuro Sanches al Milan': Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellega… - PianetaMilan : Pellegatti: ' @acmilan , anche il #PSG potrebbe inserirsi per #Botman ' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanNewsit : Pellegatti: 'Dalla Francia danno come sicuro Sanches al Milan' - milansette : Pellegatti: 'Botman vuole il Milan. Ma se dovesse inserirsi il Psg...' #acmilan #rossoneri - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: Pellegatti: 'Botman vuole il Milan. Ma se dovesse inserirsi il Psg...': Carlo Pellegatti è intervenuto questo pomerigg… -