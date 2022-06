Pecchia | «Parma sfida emozionante | livello Serie B alto Il mio obiettivo…»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dei ducali Fabioha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del. Le sue dichiarazioni: «Si tratta di una, in un club storico e molto ambizioso, con una struttura importante. Una piazza che mi intriga, la trovo affascinante. Inoltre la passione del Presidente è incredibile, ed è uno dei motivi per cui sono felice di questa scelta. Il mio obiettivo è quello di creare un gruppo unito, solido, in cui si lavora tutti nella stessa direzione. Ho già parlato con alcuni ragazzi, ognuno dovrà dare il massimo. Abbiamo una buona rosa, con tanti giovani di valore, dobbiamo lavorare bene e spingere per vincere le partite, ogni settimana. IldellaB è abbastanza ...

