Pasciuto (Findus): "Impegno per pesca responsabile e riduzione impatto" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - "Fish For Good rappresenta l'attenzione e la responsabilità che mettiamo nella cura dei nostri prodotti, il faro che ci guida. Per questo, ogni giorno, ci impegniamo per proteggere e preservare oceani, fiumi, laghi e tutte le preziose risorse che li popolano. Lavoriamo con dedizione, passione e consapevolezza, scegliendo di praticare una pesca e un'acquacoltura sostenibili certificate Msc ed Asc, sostenendo e sviluppando anche importanti progetti di miglioramento progressivo delle filiere di pesca; ci poniamo l'obiettivo di ridurre al minimo il nostro impatto sul pianeta e mettiamo in campo azioni concrete per prenderci attivamente cura dei mari". Così Nicola Pasciuto, Marketing Manager Fish Findus, in occasione della presentazione a Venezia di Fish For Good, il manifesto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Venezia, 8 giu. (Adnkronos) - "Fish For Good rappresenta l'attenzione e la responsabilità che mettiamo nella cura dei nostri prodotti, il faro che ci guida. Per questo, ogni giorno, ci impegniamo per proteggere e preservare oceani, fiumi, laghi e tutte le preziose risorse che li popolano. Lavoriamo con dedizione, passione e consapevolezza, scegliendo di praticare unae un'acquacoltura sostenibili certificate Msc ed Asc, sostenendo e sviluppando anche importanti progetti di miglioramento progressivo delle filiere di; ci poniamo l'obiettivo di ridurre al minimo il nostrosul pianeta e mettiamo in campo azioni concrete per prenderci attivamente cura dei mari". Così Nicola, Marketing Manager Fish, in occasione della presentazione a Venezia di Fish For Good, il manifesto ...

Advertising

TV7Benevento : Pasciuto (Findus): 'Impegno per pesca responsabile e riduzione impatto' - - fisco24_info : Pasciuto (Findus): 'Impegno per pesca responsabile e riduzione impatto': (Adnkronos) - 'Fish For Good rappresenta l… - italiaserait : Pasciuto (Findus): “Impegno per pesca responsabile e riduzione impatto” - LocalPage3 : Pasciuto (Findus): 'Impegno per pesca responsabile e riduzione impatto' -