Partono i tour al tramonto sulle terrazze del Duomo di Milano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Grazie a NEIADE tour & Events, le visite guidate saranno anche serali fino alle 22. inoltre, tour in battello sui Navigli e visite a lume di lanterna presso la cripta di San Sepolcro Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 8 giugno 2022) Grazie a NEIADE& Events, le visite guidate saranno anche serali fino alle 22. inoltre,in battello sui Navigli e visite a lume di lanterna presso la cripta di San Sepolcro

Advertising

AriAngioloni : Non mi piace come la bh ha gestito i bt5 quest’anno, anche perché se poi partono davvero per la l3va e dovessero st… - NadiaPasqual : @LovelyTrips_GS E dal 30 giugno partono i voli diretti Italia-Slovenia di #SloveniaVacanze.it: - woniepedia : Rega se droppano il world tour realisticamente parlando non iniziano a fare tour prima dell anno prossimo secondo m… - RadioR101 : #R101News: i #RollingStones partono da Madrid con la branca europea del loro 'Sixty Tour' e #MickJagger ne approfit… - lovelyguukie : io non so ancora se preordinare l'album più che altro sto mese mi partono più di duecento euro per la mia coniglia… -