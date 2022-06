Parrucci al ‘Pirelli’ | proseguiamo nostro lavoro ascolto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – Il Consigliere delegato della Città metropolitana di Roma Capitale, insieme al Presidente del Consiglio del VII Municipio Massimo Pellutri, ha incontrato la Dirigente scolastica Cinzia Di Palo e il Prof. Antonello Ciancio. “L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sui lavori di manutenzione all’istituto centrale e delle problematiche della sede succursale di via Assisi. Abbiamo evidenziato che, per la sede centrale, è stato finanziato con fondi PNRR l’intervento da 1 milione e 40 mila euro per il rifacimento delle coperture e la sostituzione degli infissi esterni.” “Abbiamo preso l’impegno di intervenire per lo sfalcio dell’erba e la messa in sicurezza delle parti esterne della sede succursale. Siamo vicini alle istituzioni scolastiche e alle esigenze di insegnanti e studenti: facciamo il massimo per conoscere le problematiche e studiare insieme alle istituzioni e ai ...