Parma, Krause: «Siamo un club da Serie A, torniamoci il prima possibile» (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Kyle Krause, presidente del Parma, ha parlato nel corso della conferenza stampa del nuovo allenatore Fabio Pecchia. Le sue dichiarazioni: «Oggi è il primo giorno della nuova stagione ma anche la prima opportunità che ho di parlarvi dopo la fine della scorsa. Le ultime due stagioni, per essere ottimisti, sono state piuttosto difficile, il dolore che mi hanno arrecato è veramente molto forte e alcune volte il percorso, dallo stadio all’hotel in cui risiedo, è stato lungo e faticoso. Il Parma è sicuramente un club di Serie A e deve tornarci il prima possibile. Concentrandoci sul futuro penso che abbiamo giocatori forti sia tra i giovani che tra i più esperti, oggi Siamo in grado di attrarre figure ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . Le dichiarazioni del presidente Kyle, presidente del, ha parlato nel corso della conferenza stampa del nuovo allenatore Fabio Pecchia. Le sue dichiarazioni: «Oggi è il primo giorno della nuova stagione ma anche laopportunità che ho di parlarvi dopo la fine della scorsa. Le ultime due stagioni, per essere ottimisti, sono state piuttosto difficile, il dolore che mi hanno arrecato è veramente molto forte e alcune volte il percorso, dallo stadio all’hotel in cui risiedo, è stato lungo e faticoso. Ilè sicuramente undiA e deve tornarci il. Concentrandoci sul futuro penso che abbiamo giocatori forti sia tra i giovani che tra i più esperti, oggiin grado di attrarre figure ...

Advertising

rep_parma : Krause: 'Ultime stagioni dolorose. Ripartiamo dall'allenatore desiderato. Vogliamo la A' [aggiornamento delle 17:13] - sportface2016 : #Krause: '#Pecchia? Sa comprendere peso che ha la maglia del #Parma' - 6RENZ : @rep_parma Non so voi, ma me sto Krause fa venire l'orticaria #Parma - rep_parma : Krause: 'Ultime stagioni dolorose. Ripartiamo dall'allenatore desiderato. Vogliamo la A' [aggiornamento delle 15:46] - gabrielemajo : New post: LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALLENATORE DEL PARMA FABIO PECCHIA, COL PRESIDENTE KYLE KRAUSE (VIDEO) -