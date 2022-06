Papa Francesco verso le dimissioni? Negli Usa ne sono certi e citano tra gli indizi il viaggio all’Aquila (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da alcuni giorni sono tornate a farsi più insistenti le voci sulla possibilità di dimissioni di Papa Francesco. Ne ha riferito, domenica scorsa, in un lungo reportage anche l’Associated Press. Addirittura, come riporta qualche blog addentro alle faccende di Oltretevere, c’è chi avrebbe già identificato in San Giovanni in Laterano la residenza di Jorge Bergoglio dopo l’eventuale gesto clamoroso, che farebbe il paio con quello di Joseph Ratzinger. Avremmo addirittura due papi emeriti? LEGGI ANCHE Caos in Vaticano, si moltiplicano le voci di dimissioni di Papa Francesco. Il giallo dei like Manovre per far dimettere il Papa: lo denuncia il gesuita Sosa, a tirare i fili sarebbe Steve Bannon Le dimissioni del Papa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da alcuni giornitornate a farsi più insistenti le voci sulla possibilità didi. Ne ha riferito, domenica scorsa, in un lungo reportage anche l’Associated Press. Addirittura, come riporta qualche blog addentro alle faccende di Oltretevere, c’è chi avrebbe già identificato in San Giovanni in Laterano la residenza di Jorge Bergoglio dopo l’eventuale gesto clamoroso, che farebbe il paio con quello di Joseph Ratzinger. Avremmo addirittura due papi emeriti? LEGGI ANCHE Caos in Vaticano, si moltiplicano le voci didi. Il giallo dei like Manovre per far dimettere il: lo denuncia il gesuita Sosa, a tirare i fili sarebbe Steve Bannon Ledel...

