Papa Francesco verso le dimissioni? Le voci sul futuro del Santo Padre (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rispuntano prepotenti le «voci» di dimissioni del Papa Francesco, alimentate dalle immagini di Papa Bergoglio costretto a spostarsi in sedia a rotelle per la gonartrosi e il dolore al ginocchio. L’ultima indiscrezione è stata diffusa da Massimo Faggioli, professore di teologia della Villanova University, che ad «Affaritaliani» ha detto: “Il pontificato di Papa Francesco è chiaramente entrato nella fase finale. Lui stesso è consapevole di essere vicino alla fine”. Tra le ragioni che vedono il Santo Padre pronto a rinunciare al suo incarico, le precarie condizioni di salute. Ma cerchiamo di capire quanto c’è di vero. (continua a leggere dopo le foto) A quanto detto sopra si deve aggiungere la convocazione di un concistoro per 27 agosto ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rispuntano prepotenti le «» didel, alimentate dalle immagini diBergoglio costretto a spostarsi in sedia a rotelle per la gonartrosi e il dolore al ginocchio. L’ultima indiscrezione è stata diffusa da Massimo Faggioli, professore di teologia della Villanova University, che ad «Affaritaliani» ha detto: “Il pontificato diè chiaramente entrato nella fase finale. Lui stesso è consapevole di essere vicino alla fine”. Tra le ragioni che vedono ilpronto a rinunciare al suo incarico, le precarie condizioni di salute. Ma cerchiamo di capire quanto c’è di vero. (continua a leggere dopo le foto) A quanto detto sopra si deve aggiungere la convocazione di un concistoro per 27 agosto ...

