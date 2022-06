Papa Francesco e il mito della giovinezza | Anna Magnani era saggia e portava le rughe

(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Mi viene in mente unaattrice italiana,, che diceva "non toccare le, ci ho messo tanti anni ad averle". Lesono simbolo di esperienza,vita. Di una maturità". ...

Lo ha spiegato il, nella catechesi dell'udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro e ... ha precisato: "Questa ripetizione è priva di senso. Anzi, essa svuoterebbe di ogni ...Lo ha dettoall'udienza di oggi. "La nostra epoca e la nostra cultura - ha affiunto Bergoglio - che mostrano una preoccupante tendenza a considerare la nascita di un figlio come una ...(Adnkronos) – Il Papa invita a contrastare il “mito dell’eterna giovinezza” che porta in tanti a ricorrere alla chirurgia estetica per cancellare le rughe. Bergoglio ne parla nel corso dell’udienza ge ..."La vecchiaia è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall'illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e genera ...