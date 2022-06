Papa Francesco critica il “mito dell’eterna giovinezza”: “Tanti trucchi e interventi chirurgici. Ma le rughe sono simbolo di esperienza, di vita” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Papa Francesco e l’eterna giovinezza. “La nostra epoca e la nostra cultura coltivano il mito dell’eterna giovinezza come l’ossessione di una carne incorruttibile. Perché la vecchiaia è, in molti modi, disprezzata?“. Così il Pontefice nel corso dell’udienza generale dell’8 giugno. Viene da associare le sue imporTanti parole a Gianluca Vacchi. Non trasalite, non agitatevi. Il riferimento, en passant, è alla docuserie di Amazon Prime ‘Mucho Mas‘ che parla proprio della vita dell’imprenditore e mostra la sua smania di sfoggiare una giovinezza “illusoria, mantenuta a forza di artifici” (Irene Nèmirovsky, Jezabel). Naturalmente non è ‘vocazione’ solo di Vacchi, ma di moltissime persone. E del mito della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022)e l’eterna. “La nostra epoca e la nostra cultura coltivano ilcome l’ossessione di una carne incorruttibile. Perché la vecchiaia è, in molti modi, disprezzata?“. Così il Pontefice nel corso dell’udienza generale dell’8 giugno. Viene da associare le sue imporparole a Gianluca Vacchi. Non trasalite, non agitatevi. Il riferimento, en passant, è alla docuserie di Amazon Prime ‘Mucho Mas‘ che parla proprio delladell’imprenditore e mostra la sua smania di sfoggiare una“illusoria, mantenuta a forza di artifici” (Irene Nèmirovsky, Jezabel). Naturalmente non è ‘vocazione’ solo di Vacchi, ma di moltissime persone. E deldella ...

