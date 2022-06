Palermo | il messaggio di Cuffaro agli elettori | “Se la mia lista non raggiungerà il 5% chiuderò con la politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Un referendum su Totò? “Se la Dc anonil 5 per cento e il progetto che sto portando avanti verrà bocciato,con la”. Così mentre sulla campagna elettorale piombano gli arresti per scambio elettorale politico – mafioso, l’ex presidente della Regione, già condannato per favoreggiamento alla mafia, manda un. Non per commentare le notizie di cronaca giudiziaria ma per annunciare che se il suo partito – la nuova Dc – non supererà la soglia di sbarramento alle comunali dilui mollerà la. Va sottolineato che, dopo aver scontato la sua condanna a 7 anni di carcere, è interdetto in perpetuo dai pubblici uffici: ...