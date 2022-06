Palermo, il candidato di Forza Italia al consiglio comunale arrestato per mafia: «Un patto per l’elezione con i boss» (Di mercoledì 8 giugno 2022) La polizia ha arrestato per scambio elettorale politico-mafioso uno dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo per le elezioni che si terranno domenica prossima. Repubblica scrive che l’arrestato è Pietro Polizzi, già consigliere provinciale dell’Udc. In manette anche Agostino Sansone, 73enne fratello di Gaetano, padrone di casa di Totò Riina. Secondo la Procura, per essere eletto Polizzi avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, storici alleati del capomafia Totò Riina che ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell’ultimo periodo della latitanza. Sansone sarebbe stato intercettato anche nelle stanze del comitato elettorale di Polizzi, che sostiene ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 giugno 2022) La polizia haper scambio elettorale politico-mafioso uno dei candidati dialdiper le elezioni che si terranno domenica prossima. Repubblica scrive che l’è Pietro Polizzi, già consigliere provinciale dell’Udc. In manette anche Agostino Sansone, 73enne fratello di Gaetano, padrone di casa di Totò Riina. Secondo la Procura, per essere eletto Polizzi avrebbe stretto uncon idell’Uditore, i costruttori Sansone, storici alleati del capoTotò Riina che ospitarono il padrino di Corleone in una delle loro ville nell’ultimo periodo della latitanza. Sansone sarebbe stato intercettato anche nelle stanze del comitato elettorale di Polizzi, che sostiene ...

repubblica : Mafia e politica, blitz a Palermo: in manette candidato di Forza Italia al Comune e un boss fedelissimo di Riina. L… - fattoquotidiano : Enrico Letta chiede al candidato sindaco del centrodestra a Palermo di rifiutare pubblicamente i voti della mafia.… - repubblica : Amministrative, a Palermo Dell'Utri esulta gia': 'Vincera' il mio candidato' - OrioliAlberto : RT @Peppe24245235: Mafia e politica, blitz a #Palermo In manette candidato di #ForzaItalia al Comune e un boss fedelissimo di Riina. La pro… - deeario : Il fatto che soltanto un candidato su 771 sia indagato per voto di scambio mi sembra già un enorme risultato. #Palermo #politica #elezioni -