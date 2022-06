Palermo, il candidato di Fi all’uomo di Riina: “Se sono potente io, siete potenti voi”. Il gip: “Un ritorno ai rapporti Cosa Nostra-politica” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da un lato Agostino Sansone, uno dei noti fratelli Sansone, considerati tra i gruppi familiari di Cosa Nostra più fedeli a Totò Riina negli anni della sua latitanza, assieme a Manlio Porretto, considerato “intraneo al sodalizio mafioso”. Dall’altro Pietro Polizzi, candidato nella lista di Forza Italia alle comunali di Palermo, con una lunga storia elettorale alle spalle che va dall’Udc al partito berlusconiano passando per una lista in sostegno di Leoluca Orlando confezionata da Edy Tamajo, quest’ultimo ex renziano passato da poco con Fi, indagato nel 2017 per corruzione elettorale, poi prosciolto da tutte le accuse. In mezzo un patto politico elettorale che sfiora anche un’altra candidata eccellente, Adelaide Mazzarino, la moglie di Eusebio D’Alì, vicedirettore dell’Azienda siciliana trasporti. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Da un lato Agostino Sansone, uno dei noti fratelli Sansone, considerati tra i gruppi familiari dipiù fedeli a Totònegli anni della sua latitanza, assieme a Manlio Porretto, considerato “intraneo al sodalizio mafioso”. Dall’altro Pietro Polizzi,nella lista di Forza Italia alle comunali di, con una lunga storia elettorale alle spalle che va dall’Udc al partito berlusconiano passando per una lista in sostegno di Leoluca Orlando confezionata da Edy Tamajo, quest’ultimo ex renziano passato da poco con Fi, indagato nel 2017 per corruzione elettorale, poi prosciolto da tutte le accuse. In mezzo un patto politico elettorale che sfiora anche un’altra candidata eccellente, Adelaide Mazzarino, la moglie di Eusebio D’Alì, vicedirettore dell’Azienda siciliana trasporti. Un ...

Advertising

repubblica : Mafia e politica, blitz a Palermo: in manette candidato di Forza Italia al Comune e un boss fedelissimo di Riina. L… - petergomezblog : Elezioni Palermo, arrestato il candidato di Fi Polizzi: “Voto di scambio politico-mafioso”. In cella anche Sansone,… - Tg3web : È stato arrestato a Palermo Pietro Polizzi, candidato per Forza Italia alle elezioni comunali di domenica prossima.… - ManuelaModica : RT @fattoquotidiano: LE INTERCETTAZIONI DELL'INCHIESTA Il giudice che ha ordinato gli arresti a 4 giorni dal voto per eleggere il nuovo si… - fattoquotidiano : LE INTERCETTAZIONI DELL'INCHIESTA Il giudice che ha ordinato gli arresti a 4 giorni dal voto per eleggere il nuovo… -