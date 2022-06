Palermo, arrestato Pietro Polizzi, candidato di Forza Italia. Diceva al mafioso: «Potente io, potenti voi» (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’accusa: scambio elettorale politico-mafioso in vista delle elezioni comunali. A inizio maggio avrebbe incontrato un imprenditore, Agostino Sansone, già condannato per mafia. Il partito: pronti a costituirci parte civile. La candidata in ticket Mazzarino si ritira Leggi su corriere (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’accusa: scambio elettorale politico-in vista delle elezioni comunali. A inizio maggio avrebbe incontrato un imprenditore, Agostino Sansone, già condannato per mafia. Il partito: pronti a costituirci parte civile. La candidata in ticket Mazzarino si ritira

