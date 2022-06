Advertising

fisco24_info : Pakistan: camion in burrone, almeno 20 morti: Ferito un bambino, mezzo era adibito a trasporto passeggeri -

Agenzia ANSA

Almeno 20 persone sono morte e un bambino è rimasto ferito in un grave incidente stradale in. Un furgone adibito al trasporto di passeggeri è caduto in un profondo burrone nella provincia sud - occidentale del Belucistan. Il bambino ferito è l'unico sopravvissuto e nove delle vittime ...Almeno 20 persone sono morte e un bambino rimasto ferito in un grave incidente stradale in. Un furgone adibito al trasporto di passeggeri caduto in un profondo burrone nella provincia sud - occidentale del Belucistan. Il bambino ferito l'unico sopravvissuto e nove delle vittime ha ... Pakistan: camion in burrone, almeno 20 morti - Asia (ANSA) - ISLAMABAD, 08 GIU - Almeno 20 persone sono morte e un bambino è rimasto ferito in un grave incidente stradale in Pakistan. Un furgone adibito al trasporto di passeggeri è caduto in un ...Un furgone adibito al trasporto di passeggeri è caduto in un profondo burrone nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Il bambino ferito è l'unico sopravvissuto e nove delle vittime – ha ...