"Paga". Heather Parisi finisce nella bufera, spunta un pesantissimo sospetto: cosa ha fatto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una disputa che non da segni di resa quella tra Heather Parisi e il suo ex agente Lucio Presta. Quest'ulitimo ha accusato la sua ex cliente, su Twitter, di non aver rispettato, dopo la causa di diffamazione intentata dalla sua famiglia nel 2017, le sentenze a suo carico e soprattutto di non aver Pagato i danni e le spese della causa. La faida è iniziata nel 2017, nel momento in cui i canali Rai decisero di non trasmettere il film Blind Maze di Heather Parisi, è proprio dopo questo episodio che la show girl decise di mollare l'agenzia di Presta Arcobaleno Tre. Come se non bastasse, la Parisi pubblicò anche dei post piccanti sulla sua esperienza, riferendosi in particolar modo a NemicAmatissima. Il figlio di Lucio, Niccolò Presta, non accettò la diffamazione da parte della ...

