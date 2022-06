Ostia | confiscata la villa di Romoletto del Clan Spada | nascerà un centro riabilitativo per minori a rischio

(Di mercoledì 8 giugno 2022). La villetta, rinomata in zona, dove abitava, il capo deldiin carcere al 41bis, ora è definitivamente statadallo Stato e diventerà undi riabilitazione perche devono scontare condanne penali. Confisca delladie il progettoL’immobile in questione, dal colore che non passa inosservato, è molto conosciuto tra i residenti: è circondato da un giardino e adornato dalle consuete statue di leoni, tipiche di un certo tipo di gusto. Oltre ai leoni, anche raffigurazioni e statue di cavalli, ricordo nostalgico di quando glierano allevatori e galoppini. La villetta fino a maggio 2019 era abitata ...

