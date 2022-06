Orlando vuole un patto contro gli stipendi bassi, Bonomi apre al salario minimo per i più fragili (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’accordo raggiunto in Europa sulla direttiva per il salario minimo – che comunque non prevede nessun obbligo per gli Stati membri – le questioni da risolvere nel mercato del lavoro italiano diventano sempre più urgenti. Bisogna agire in fretta davanti all’inflazione crescente. E il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista a Repubblica spiega che si può arrivare entro l’estate a un intervento «sul lavoro povero», primo tassello di una risposta articolata per alzare i salari, da sviluppare poi con un’azione «sistematica sulla contrattazione» e un taglio del cuneo fiscale «su base pluriennale». La direttiva europea, dice il ministro, «può aiutare a costruire in Italia un equilibrio tra contrattazione e salario minimo, indicando i criteri di un livello equo. Se ne discuterà quando arriverà ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’accordo raggiunto in Europa sulla direttiva per il– che comunque non prevede nessun obbligo per gli Stati membri – le questioni da risolvere nel mercato del lavoro italiano diventano sempre più urgenti. Bisogna agire in fretta davanti all’inflazione crescente. E il ministro del Lavoro Andreain un’intervista a Repubblica spiega che si può arrivare entro l’estate a un intervento «sul lavoro povero», primo tassello di una risposta articolata per alzare i salari, da sviluppare poi con un’azione «sistematica sulla contrattazione» e un taglio del cuneo fiscale «su base pluriennale». La direttiva europea, dice il ministro, «può aiutare a costruire in Italia un equilibrio tra contrattazione e, indicando i criteri di un livello equo. Se ne discuterà quando arriverà ...

