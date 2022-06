Omicidio Vicenza: nell'auto del killer è stato trovato dell'esplosivo (Di mercoledì 8 giugno 2022) È stato trovato dell'esplosivo all'interno dell'automobile in cui sono stati trovati i corpi del killer di Lidia Miljkovic e della sua nuova compagna. L'auto è stata trovata ferma lungo la Tangenziale ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 giugno 2022) Èall'internomobile in cui sono stati trovati i corpi deldi Lidia Miljkovic ea sua nuova compagna. L'è stata trovata ferma lungo la Tangenziale ...

Advertising

TgLa7 : Donna uccisa a #Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno. L'omicidio è avvenuto in strada, vittima aveva 42 anni - TViweb : Post Edited: Il killer di Lidia ha uccide anche l’attuale compagna, poi si spara – Trovato esplosivo in auto: chi - Emergenza_Ita : RT @localteamtv: Ritrovato morto in auto in tangenziale il presunto killer della donna uccisa in strada a Vicenza. Nel veicolo è stato trov… - lineeconfuse : RT @Open_gol: Dopo l'omicidio, l'uomo avrebbe fatto esplodere due ordigni e si sarebbe dato alla fuga prima di essere trovato senza vita ht… - PattiGiuliani : RT @localteamtv: Ritrovato morto in auto in tangenziale il presunto killer della donna uccisa in strada a Vicenza. Nel veicolo è stato trov… -