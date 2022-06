**Omicidio Ciatti: padre Niccolo', 'cerchiamo giustizia vera, indagini fatte in Italia serie'** (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Noi cerchiamo giustizia, una giustizia vera e seria. Credo che sia molto importante velocizzare questo procedimento. Le indagini fatte in Italia sono state serie e potrebbero portare a una condanna giusta". Così al termine dell'udienza davanti alla Terza Corte di Assise di Roma Luigi Ciatti, padre di Niccolò, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. "Quella sera c'erano tre ceceni e in Spagna uno di questi non è stato mai identificato. in Italia le prove le hanno trovate in Spagna non le hanno neanche cercate. Il verdetto in Spagna - ha ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Noi, unae seria. Credo che sia molto importante velocizzare questo procedimento. Leinsono statee potrebbero portare a una condanna giusta". Così al termine dell'udienza davanti alla Terza Corte di Assise di Roma Luigidi Niccolò, il 21enne di Scandicci pestato a morte la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, dove si trovava in vacanza con un gruppo di amici. "Quella sera c'erano tre ceceni e in Spagna uno di questi non è stato mai identificato. inle prove le hanno trovate in Spagna non le hanno neanche cercate. Il verdetto in Spagna - ha ...

Advertising

borghi_claudio : Non ridarà Niccolò a suo padre, che ho avuto l'emozione di conoscere, però almeno SEMBRA che si faccia giustizia L… - TV7Benevento : Omicidio Ciatti: pm, ‘famiglia aspetta risposta da giudici italiani, processo va fatto speditamente’ -… - reteversilia : Omicidio Ciatti. Incontro tra giudici. C'è da capire di chi è la competenza - andreastoolbox : #Omicidio Ciatti: tribunale condanna Bissoultanov per omicidio volontario - LaPresse - SLN_Magazine : Niccolò Ciatti, ceceno condannato per omicidio volontario. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -