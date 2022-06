Oltre 82 mila studenti agli esami di maturità in Campania (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 82.416 gli studenti che in Campania inizieranno, con la prima prova scritta, gli esami di maturità. 79.431 sono interni e 2.85 esterni. Negli istituti statali i candidati interni sono 56.570, quelli esterni 1.948. Nelle paritarie i candidati sono 22.861 interni e 1.037 esterni. A livello provinciale il maggior numero di candidati si registra a Napoli, 44.449. A Salerno sono 17.160, a Caserta 12.735, ad Avellino 4.640, a Benevento 3.432. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 82.416 gliche ininizieranno, con la prima prova scritta, glidi. 79.431 sono interni e 2.85 esterni. Negli istituti statali i candidati interni sono 56.570, quelli esterni 1.948. Nelle paritarie i candidati sono 22.861 interni e 1.037 esterni. A livello provinciale il maggior numero di candidati si registra a Napoli, 44.449. A Salerno sono 17.160, a Caserta 12.735, ad Avellino 4.640, a Benevento 3.432. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

