"Non vedo altre opzioni". Navas 'caccia' Donnarumma, choc al Psg: mercato, cosa può accadere (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come ogni estate ormai da un lustro a questa parte, eccoci qui a parlare di Gigio Donnarumma, il portiere ex Milan e ora in forza al Psg, il portiere di molte luci ed altrettante ombre. Fortissimo, per carità. Eppure quest'anno la sua parabola pare essersi incrinata. E parecchio. Si pensi alla sciagurata partita di Champions League contro il Real Madrid. Insomma, per Gigio non è stato un anno facile: a Parigi infatti ha dovuto convivere con Keylor Navas, il costaricano amatissimo dallo spogliatoio e dai tifosi, e con lui si è dovuto dividere quasi equamente la maglia da titolare. E se ne è lamentato, Gigio, spiegando che senza continuità è difficile trovare buone prestazioni (e, francamente, lo abbiamo visto anche in nazionale). Queste le necessarie premesse per spiegare perché Gigio è tornato al centro delle voci di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Come ogni estate ormai da un lustro a questa parte, eccoci qui a parlare di Gigio, il portiere ex Milan e ora in forza al Psg, il portiere di molte luci edttante ombre. Fortissimo, per carità. Eppure quest'anno la sua parabola pare essersi incrinata. E parecchio. Si pensi alla sciagurata partita di Champions League contro il Real Madrid. Insomma, per Gigio non è stato un anno facile: a Parigi infatti ha dovuto convivere con Keylor, il costaricano amatissimo dallo spogliatoio e dai tifosi, e con lui si è dovuto dividere quasi equamente la maglia da titolare. E se ne è lamentato, Gigio, spiegando che senza continuità è difficile trovare buone prestazioni (e, francamente, lo abbiamo visto anche in nazionale). Queste le necessarie premesse per spiegare perché Gigio è tornato al centro delle voci di ...

